福岡県は11日、県内の定点医療機関から報告された1〜7日のインフルエンザの感染者数が前週比1・34倍の7998人だったと発表した。1医療機関当たり65・56人で3週連続の警報レベル。新型コロナウイルスの感染者は前週比0・88倍の67人。