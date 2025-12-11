11月の中古クラブランキング・ウェッジ部門は、先月に続きタイトリストの『ボーケイSM』シリーズがベスト3を独占。各モデルの人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんに聞く。【写真】人気トップ3のウェッジの構えた顔を公開！ランク4位以下は？タイトリストの『ボーケイSM』シリーズが、2カ月連続でのベスト3独占となった。1位は11カ月連続で2022年発売の『SM9』