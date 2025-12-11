声優の木村昴（35）が11日、木曜レギュラーとして出演する日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」（月〜金曜前11・55）を欠席した。番組序盤に浦野モモアナウンサーが「木村昴さんは体調不良のためお休みです。お大事になさってください」と伝えた。木村を巡っては、レギュラー出演している前10日放送のテレビ東京系子供向け番組「おはスタ」（月〜金曜前7・05）も欠席。出演者からは「すば兄は体調不良のためお休みです