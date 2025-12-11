◎全国の天気北海道は太平洋側も含めて広く雪で、吹雪く所があるでしょう。東北の日本海側から山陰にかけては雷雨にご注意ください。また、夜は東北や東日本の山沿いで、雨が次第に雪に変わるでしょう。西日本と東海は、晴れ間が出てもにわか雨がありそうです。関東の平野部は安定して晴れるでしょう。◎予想最高気温前日よりやや高い所が多そうです。東京は15℃で11月下旬並みでしょう。大阪と広島は16℃、福岡は19℃の予想です。