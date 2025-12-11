新潟県の冬の交通事故防止運動が、11日に始まりました。新潟市では出発式が行われ、地元の園児などが交通ルールを学びました。新潟市江南区役所で行われたのは11日に始まった冬の交通事故防止運動に合わせた出発式です。出発式には地元の園児などが参加し、道路を渡るときは「止まる・見る・待つ」の3つを守ることをショーを交えて学びました。【園児は】「（Ｑ道路渡るとき気をつけることは）手を上げる」【江南警察