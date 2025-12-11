プロ野球・巨人でプレーしていた戸田懐生投手が自身のインスタグラムを更新。来季、韓国プロ野球(KBO)のNCダイノスでプレーすることを明かしました。2020年ドラフトの育成7位で四国ILplus・徳島から巨人に入団した戸田投手。ルーキーイヤーとなる21年6月に支配下契約を勝ち取るも、2年目は14試合のリリーフ登板で防御率6.55となり、同年オフに再び育成契約となりました。その中でもアピールを続け、今年の3月には3年ぶりとなる支配