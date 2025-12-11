【SVリーグ】Astemoリヴァーレ茨城 2ー3 KUROBEアクアフェアリーズ（12月6日・女子第9節）【映像】女子選手たちが“可愛すぎる”猫ダンスポイントを決めた直後、コートサイドの選手たちが場内の音楽に合わせてまるで猫のような横揺れダンスを披露。チームワークの良さを物語る息ぴったりの可愛くも、微笑ましいパフォーマンスにファンが和む一幕があった。大同生命SVリーグ女子の第9節、KUROBEアクアフェアリーズはAstemoリヴ