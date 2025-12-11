しみケア総合ブランドの「トランシーノ」は、薬用スキンケアシリーズの“美白シートマスク”をリニューアルし、『トランシーノ薬用ブライトニングフェイシャルマスク』として2026年2月13日より発売します。シリーズの中でも人気アイテムのシートマスクがどのような進化を遂げたのか、新製品発表会で話を聞いてきました。2026年2月13日より発売する『トランシーノ薬用ブライトニングフェイシャルマスク』(4枚入り 2,200円 ※編集部