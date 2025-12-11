上告後、弁護団と記者会見する原告の山縣真矢さん（中央）＝11日午前、東京・霞が関の司法記者クラブ同性婚を認めない民法などの規定が憲法に違反するとして、同性カップルら8人が国に損害賠償を求めた東京第2次訴訟で、合憲判断を示した東京高裁判決を不服として、原告側が11日、上告した。最高裁は早ければ、来年にも統一判断を示す可能性がある。11月の東京高裁判決は、全国で起こされた同種訴訟6件で最後の二審判決。「規