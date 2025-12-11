バンダイスピリッツが販売する「一番くじ」、12月13日発売のアイテムを紹介する。今週は、「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -更に向こうへ-」「一番くじ RIZIN」が12月13日より順次発売される。○「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -更に向こうへ-」「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -更に向こうへ-」は、1回790円、店頭販売は12月13日より順次発売予定、オンライン販売は12月15日11:00より販売開始予定。取扱店は、ファミリ