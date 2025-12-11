モデルでタレントの藤田ニコルが11日、自身のSNSを更新し、第1子妊娠を発表した。藤田ニコル藤田は、夫で俳優の稲葉友(32)との連名で「皆様へ師走の候、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です」と報告。「出産は春頃を予定しております」と伝え、「これからもひと