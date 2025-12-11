1910年にモロッコ・マラケシュで創業したコーヒーブランド「Bacha Coffee(バシャコーヒー)」が12月11日、東京・銀座に日本1号店となる旗艦店「Bacha Coffee 銀座」をオープンさせた。115年の歴史を受け継ぐ伝説のコーヒーハウスへ一足先に足を運んできたので紹介したい。1910年にモロッコ・マラケシュで創業したコーヒーブランド「Bacha Coffee(バシャコーヒー)」の日本1号店となる旗艦店「Bacha Coffee 銀座」○創業115年、モロッ