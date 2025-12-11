飛騨の正月を彩る「花もち」の競り市が、岐阜県高山市で始まりました。 【写真を見る】1株6万円のものも 岐阜･飛騨の正月を彩る｢花もち｣の競り市 クマの出没相次ぎ入荷数は去年の半分 花もちは、木の枝に紅白の餅を巻き付け花に見立てた飛騨地方の正月飾りです。けさは花もち480株が並び、高いものは6万円で競り落とされました。 ことしは山でクマの出没が相次いだため枝を採る回数が減り、入荷数は去年の半分ほどになったとい