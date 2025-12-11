東海地方で起きた1年の出来事を、映像や写真で振り返る「中部報道展」が名古屋で始まりました。 【写真を見る】ことしの出来事を振り返る｢中部報道展｣ ニュース映像や報道写真など約190点を展示 名鉄百貨店本店で12月16日まで開催 愛知 中日ドラゴンズの元投手祖父江大輔さんも駆けつけたこの催し。中部写真記者協会が毎年開いているもので、会場には、ことしのニュース映像や報道写真、約190点が展示されています。