きょうは夕方以降、岐阜県を中心に雨や雪が降るでしょう。 【写真を見る】東海地方は夕方以降に雨や雪が降る所も 予想最高気温は名古屋･岐阜･津で13℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（12/11 昼） 正午前の名古屋市内は雲が広がっているものの、朝から広く日差しが届いています。気温は10.8℃で、風は穏やかです。 きょうは午後も晴れ間はありますが、夕方以降は岐阜県を中心に雨や雪が降るでしょう。愛知県や三重県でも所々で雨が降