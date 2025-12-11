11日朝、愛知県東海市のコンビニエンスストアに車が突っ込み、店の中にいた男性客1人が軽いケガをしました。11日午前7時過ぎ、東海市大田町のファミリーマート東海太田川店に、名古屋市の会社員の男性(58)が運転する乗用車が突っ込みました。店の出入り口のガラス扉などが割れたほか、店のレジ付近にいた47歳の男性客が右腕に軽いケガをしました。運転手の男性にケガはありませんでした。警察によりますと、乗