三重県松阪市のホテルで接客業の女性を羽交い締めにしたとして、県職員の男が逮捕されました。津市に住む三重県職員・松尾祐人容疑者(45)は10日午後3時ごろ、松阪市のホテルの部屋に呼んだ20代の接客業の女性を羽交い締めにした暴行の疑いが持たれています。女性から助けを求める連絡を受けた同僚の男性が松尾容疑者を取り押さえ、警察に引き渡しましたが、「手が女性に当たっているかもしれないが、首に腕を回していない」