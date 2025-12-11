日本パラ陸上連盟の強化合宿2021年9月高松市 日本パラ陸上連盟は高松市の屋島レクザムフィールドで2026年開催の「愛知・名古屋2026アジアパラリンピック競技大会」に向けて基礎技術の構築と向上に向けた強化合宿を12月18日から21日まで実施します。 トレーニングの実施とともに研修会や各選手の講話を通じて幅広い知見を得ることで今後の競技生活に活かすことが目的です。 2024年のパリパラリンピックの