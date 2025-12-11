福岡県では、インフルエンザの感染者数が前の週の1.34倍となり、警報が継続されています。福岡県によりますと、7日までの1週間に県内の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり65.56人でした。前の週の1.34倍に増え、インフルエンザ警報が継続されています。また佐賀県でも、7日までの1週間でインフルエンザの感染者数は36.63人となり、10日に警報が発表されました。福岡県などは、症状が疑われる場合