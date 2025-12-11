【新興国通貨】ドル人民元は昨年１０月来の元高水準＝中国人民元 ドル人民元はドル安元高が進行、朝に７．０５８６を付けている。昨年１０月以来のドル安元高。米FOMCを受けたドル全面安などが重石。対円では円高進行を受けて２２円１３銭前後から、朝に２２円０２せんをつけている。 USDCNY 7.0608CNYJPY22.055