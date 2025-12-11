【新興国通貨】メキシコ政府の関税強化報道でペソ売り=メキシコペソ メキシコ政府が中国など貿易協定を結んでいないアジア諸国を対象に５％から最大５０％の関税を賦課する法案を成立させたことを受けて、ドルペソは１８．１５台か１８.１９台へ上昇。FOMCでの下げ分を解消。 対円ではドル円の下げも加わって下げており、FOMC直後の８円６０銭台から直近８．５４３８を付けた。