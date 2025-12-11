10日夜、伊那市で住宅を焼く火事がありました。この火事で住人の男性1人が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。10日午後10時10分ごろ、伊那市山寺の木造3階建ての住宅で「建物から煙が出ている」と通行人から消防に通報がありました。火はおよそ7時間半後に消し止められましたが、この火事で住人の57歳の男性1人がやけどをして伊那市内の病院に搬送されましたが軽傷で命に別条はないということです。現場はJR飯