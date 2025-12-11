ドジャース専門メディアのドジャーネーションは１０日（日本時間１１日）、ドジャースが救援投手のＥ・ディアスに続いて、Ｋ・タッカー外野手獲得についても引き続き検討していると伝えた。情報サイト「ジ・アスレチック」発として伝えた。ドジャースは長期契約でなく、高額な短期契約を提示する方針という。タッカーはア・リーグ王者ブルージェイズの施設を視察したという情報があり、ブ軍は長期契約を提示するとみられてい