サッカーJ2の大分トリニータが日出町の小学校で環境問題についての授業を行いました。 Jリーグでは2025年10月から子供たちに環境問題を「自分ごと」として考えてもらおうと、現役や元選手が講師を務める授業を始めました。 日出町の藤原小学校 授業はリーグに参画するチームがホームタウンである地元の小学校で行います。 J2の大分トリニータでも2校で実施すること