本格的な受験シーズンを前に大分バスが恒例の必勝祈願のグッズの販売を始めました。 デザイン変更されたバス停 大分バスでは毎年この時期、受験や部活動での必勝の験担ぎになればと、大分市にある「勝負」、「乗越」、「皆春」の3つのバス停のデザインを変更しています。 これは「勝負を乗り越えて、皆さんに春を」という願いを込めて行っていて、3つのバス停がデザインされた必勝祈願のキーホルダ&