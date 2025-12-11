神奈川県の日向山で発生した山火事は、発生からおよそ40時間が経過しましたが、未だ鎮圧には至っていません。きょうは県の災害派遣要請を受けた自衛隊のヘリコプターも消火活動に当たっています。報告「自衛隊機による消火活動が始まりました」神奈川県伊勢原市の日向山でおととい発生した山火事は、発生からおよそ40時間が経過しましたが、現在も延焼中です。きょうも午前6時ごろから消防隊員らおよそ50人が山に入り消火に当たっ