中国軍の戦闘機によるレーダー照射を巡り、木原官房長官は11日午前、「国際社会に対し日本の立場を発信していく」と強調しました。木原官房長官：各国の理解を得ること、これは極めて重要であります。国際社会に対して我が国の立場や考えというものを適時、適切に説明・発信してまいります。記者会見で木原長官は、「レーダー照射事案について、同盟国・同志国との間で緊密なやりとりを行っている」と述べました。小泉防衛相は10日