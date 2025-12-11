経済対策の裏付けとなる補正予算案は11日に衆議院を通過する見通しで、まもなく委員会での採決が行われます。国会記者会館から、フジテレビ政治部・木村大久記者が中継でお伝えします。立憲民主党は、高市首相に対し、補正予算案の修正を求めました。この後、組み替え動議を公明党とともに提出する予定です。立憲民主党・井坂信彦議員：与野党で歩み寄れる現実的な組み替えを提案をしております。この委員会で出た野党の意見を少し