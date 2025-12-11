12月25日から京都府で行われる小学生のバレーボール全国大会を前に12月10日、県の女子代表チームが四国放送を訪れ、健闘を誓いました。10日に四国放送を訪れたのは、北島ジュニアバレーボールクラブの井上緋奈キャプテンと、平田瑚子副キャプテンの2人です。2人は、県代表として出場する「エンジョイ！バレーボールフェスティバル2025」での意気込みを語りました。（北島JVC・井上緋奈