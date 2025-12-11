人気レースクイーンの央川かこ（31）が11日までに自身のインスタグラムを更新。カラフルなショーパン・コスチューム姿を披露した。「今週末12/13(土)はいよいよraffineeLadyの卒業撮影会です」と報告し、「過去コスチュームの部は何を着るか楽しみだなぁ」と心境を吐露。そして「raffineeLadyとして最後の撮影会なのでご都合の合う方はぜひ会いに来てもらえると嬉しいです」と呼び掛けた。この投稿にフォロワーらから