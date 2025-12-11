息子を装いウソの電話をかけ現金600万円をだまし取ろうとしたとして、大学生の男が逮捕されました。警視庁によりますと、大学4年生で韓国籍のキム・ドヒョク容疑者は今月8日、仲間と共謀して、東京・大田区に住む70代の女性に息子を装い「借金の返済で現金が必要」とウソの電話をかけ、現金600万円をだまし取ろうとした疑いがもたれています。不審に思った女性からの相談を受けた警視庁が、現金の受け取り役として現れたキム容疑者