ノーベル賞の授賞式が10日、スウェーデンで行われ、生理学・医学賞に選ばれた坂口志文さんと化学賞に選ばれた北川進さんがメダルと賞状を受け取りました。その後、2人は晩さん会に出席し、ノーベル賞という栄誉を祝う華やかなひとときを過ごしました。10日に行われた授賞式では、スウェーデン国王や王妃が入場した後、受賞者が登場しました。北川さんは最初、やや緊張した様子でしたが、メダルを受け取った後、凜とした表情で深々