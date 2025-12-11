国の無形民俗文化財にも指定されている佐渡市の伝統芸能・文弥人形を地元の子どもたちが披露しました。三味線語りの文弥節に合わせて1人で人形をあやつる文弥人形。佐渡で明治の初めに生まれ大衆娯楽として島民に広く親しまれてきましたが現在では後継者不足が課題となっています。そこで、佐渡文化財団が体験教室を開き、小中学生7人が2か月ほどかけて人形の扱い方などを学んできました。〈参加者〉「文弥人形をやるほどはまって