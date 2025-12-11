冬に入り路面が凍結するおそれがあることから11日、新潟市の園児たちがドライバーに安全運転を呼びかけました。「ふんわりアクセルお願いします」「わかりました、気を付けます」ふんわりしたパンを配ってゆっくりアクセルを踏むように呼びかけたのは江南区の園児たちです。区役所や交通安全協会は路面が凍結したり雪で視界が悪くなったりするこの時期にあわせ毎年園児たちとともにこうした活動に取り組んでいます。〈園児〉