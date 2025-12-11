アイモバイル [東証Ｐ] が12月11日昼(12:00)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常利益は前年同期比96.0％減の0.4億円に大きく落ち込み、通期計画の44.6億円に対する進捗率は1.0％にとどまり、5年平均の28.7％も下回った。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の24.4％→0.1％に急低下した。 株探ニュース