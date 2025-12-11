ネオジャパン [東証Ｐ] が12月11日昼(12:00)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結経常利益は前年同期比35.1％増の19.6億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の21.6億円→25.3億円(前期は20.4億円)に16.9％上方修正し、増益率が5.7％増→23.6％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期