これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越と佐渡にカミナリ・強風・波浪注意報、中越に濃霧注意報が発表されています。 ◆11日(木)これからの天気 夕方から次第に雨や雪となり、降り方が強まることがあるでしょう。カミナリを伴うところや、吹雪くところもありそうです。 午後6時以降の降水確率は、各地とも90%以上となっています。 ◆11日(木)の予想最高気温 最高気温は、10～15℃の予想で