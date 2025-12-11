11日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比360円安の5万220円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万308.89円に対しては88.89円安。出来高は8024枚となっている。 TOPIX先物期近は3366ポイントと前日比22.5ポイント安、現物終値比5.55ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50220-360