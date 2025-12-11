日経225先物は11時30分時点、前日比280円安の5万0320円（-0.55％）前後で推移。寄り付きは5万0730円とシカゴ日経平均先物清算値（5万0860円）にサヤ寄せする形から、買い先行で始まった。ただし、直後につけた5万0840円を高値に軟化し、中盤にかけて5万0500円を割り込んだ。売り一巡後に5万0720円まで切り返す場面もみられたが、終盤にかけて再び下へのバイアスが強まり、5万0310円まで下げ幅を広げた。 日経225先物は米連