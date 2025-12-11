大阪・関西万博で展示されていた県の石『ヒスイ』が、新潟市のふるさと村で11日から常設展示されています。 ■庭山陽平記者 「こちらの1mほどもある大きなヒスイ。大阪・関西万博の迎賓館に置かれていたものだということです。各国の要人たちを出迎えた県の石が、新潟に帰ってきました。」 県は、大阪・関西万博で7つのヒスイを展示していて、今回 ふるさと村に置かれたのは天皇陛下や各国の要人たちを迎える迎賓館に展示さ