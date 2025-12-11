メッツからFAとなっていたピート・アロンソ内野手が10日（日本時間11日）、オリオールズと5年1億5500万ドル（約240億円）の契約に合意したと米複数メディアが報じた。MLB公式サイトによると、今回の契約は一塁手として史上最高額の平均年俸で、オリオールズの球団史上でも年平均で最高額になるという。米メディア『ジ・アスレチック』のケン・ローゼンタール記者は同日、主力放出が続くメッツの今後