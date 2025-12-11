SNSで知り合った人物から「安全な投資」などとFX投資を持ち掛けられた防府市の50代の男性が暗号資産760万円相当をだまし取られる詐欺の被害にあいました。防府警察署によりますと被害にあったのは防府市に住む50代の会社員の男性です。男性は今年9月にSNSで知り合いやり取りしていた日本人女性を名乗る人物から「これはとても安全な投資です」などとFX投資や専用アプリのアカウント作成を勧められました。信じた男性はアカウントを