DMM TVで独占配信中のドラマ『ドンケツ season2』（全6話、毎週金曜1話ずつ配信）の12日配信開始の第4話場面写真が解禁された。ついに本宮泰風演じる関東最大の極道組織「無双山一家」鷹十組の本部長・速水邦光が登場する。あわせて、人間関係相関図が公開された。【画像】新たな人物登場で変化？『ドンケツ』シーズン2人間関係相関図本作は、たーし氏による同名漫画が原作。北九州を舞台に、出世見込みのない“ドンケツヤクザ