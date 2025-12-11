サッカーJ3の鹿児島ユナイテッドFCは、新監督に村主 博正さん(49)が就任すると発表しました。鹿児島ユナイテッドFCの新監督に就任するのは村主博正さん(49)です。村主さんは静岡県出身で2022年、J3いわきFCの監督として、J2昇格。昨シーズンからはファジアーノ岡山のコーチとしてJ1の舞台も経験しました。先ほど、今シーズンの報告にKYTを訪れたユナイテッドの湯脇代表は「鹿児島らしいサッカ&#