来年長崎で公演するアメリカの管弦楽団の指揮者が、共演する純心中学校・純心女子高校を訪問しました。 生徒たちの歌声を熱心に聞くのは、アメリカ・ハーバード大学の学生でつくる「ハーバード・ラドクリフ管弦楽団」で音楽監督と指揮者を務める、フェデリコ・コルテーゼさんです。 共演を予定している純心中学校・純心女子高校音楽部を見学に訪れ、交流を深めました。 公演