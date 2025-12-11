テレビ東京は12月31日大みそかの夜に『孤独のグルメ2025大晦日スペシャルおかわりは、五郎セルフで運びます！』（後9：55〜11：30）を放送する。11日にゲストキャスト陣が解禁された。【画像一覧】『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル』豪華ゲストキャスト年末恒例番組の『孤独のグルメ大晦日スペシャル』シリーズは今年で9年連続となる。テレ東の深夜ドラマとして13年にわたり送ってきた松重豊主演の『孤独のグルメ』。輸入