お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が、13日に放送される。2時間スペシャルとなる今回は、『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE! in ＵＳＡ 2時間SP 初の海外ロケですけど…なにか？』と題し、番組初の海外ロケを敢行。アメリカ・テキサス州で憧れのルート66を体験する。【写真】米自動車博物館オーナーが大枚をはたいて購入