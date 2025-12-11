11日（木）、欧州バレーボール連盟（CEV）が開催する欧州チャンピオンズリーグ（CL）のリーグラウンド1stレグが行われ、石川祐希が所属するペルージャがチェコのリヴィ・プラハと対戦した。 ヨーロッパの各国トップリーグの上位チームが集う本大会。リーグラウンドではグループAからEまでの5グループ各4チームに振り分けられ、ホームアンドア