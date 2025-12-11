ドジャースの大谷翔平投手（31）の言葉が、新たな31日分のエールとなった。大谷の写真と言葉でつづられている「大谷翔平31日万年日めくりカレンダー第2章」が11月下旬から発売されている。2025年は6月から投打の二刀流に復帰し、打者としてはキャリアハイの55本塁打をマーク。2年連続で50本塁打・20盗塁を達成した史上初の選手となった。投手としても14試合に登板し、防御率2.87と安定感を示した。ポストシーズンは二刀流で