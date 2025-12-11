NHKの音楽番組『The Covers』の12月18日放送回は“冬の名曲”をテーマとした『The Covers ウインターソングSelection〜冬の名曲をあなたに〜』が放送される。番組MCはリリー・フランキーと上白石萌歌、語りは堂本光一が務める。【番組カット】The Covers『ザ・ビートルズ ディープ・ナイト！』での岡村和義今回の放送では、『The Covers』が毎年冬にお届けしている『カバーズフェス』で披露されてきたパフォーマンスの中から、